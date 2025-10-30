Prima pagină » Meteo » ANM: Cod galben de ceață în Harghita, vizibilitate local sub 200 metri

ANM: Cod galben de ceață în Harghita, vizibilitate local sub 200 metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață o atenționare de cod galben de ceață pentru zona depresionară a județului Harghita. Meteorologii avertizează că vizibilitatea poate scădea local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.
Petre Apostol
30 oct. 2025, 07:12, Știrile zilei

Avertizarea este valabilă până la ora 09:00 și vizează localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să utilizeze luminile corespunzătoare, iar persoanele care se deplasează pe jos să fie atenți în trafic.