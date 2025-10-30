ANM: Cod galben de ceață în Harghita, vizibilitate local sub 200 metri

Avertizarea este valabilă până la ora 09:00 și vizează localitățile Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc și Racu.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să utilizeze luminile corespunzătoare, iar persoanele care se deplasează pe jos să fie atenți în trafic.