Avertizare ANM: Vânt puternic în mai multe județe din țară. Cod galben emis de meteorologi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Petru Mazilu
24 aug. 2025, 10:26, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică va fi vânt puternic în estul, nordul și centrul României. Meteorologii au emis avertizare cod galben.

Potrivit ANM, în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50…60 km/h și pe arii restrânse de 70…80 km/h.

Sursa foto: meteoromania.ro

Temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni ale țării, cu viteze de 30…45 km/h.

Avertizarea cod galben de intensificări ale vântului este valabilă duminică, până la ora 20.00.