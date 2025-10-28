Când se răcește vremea? Anunțul directorului Administrației Naționale de Meteorologie

Față de marți, când temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 18-19 grade, începând de miercuri valorile vor crește, mai ales în partea de sud-sudest a țării, unde se vor situa între 14 și 21-22 de grade în extremitatea sudică, a spus Mateescu la Digi 24.

Zilele de joi și vineri, finalul lunii octombrie, vor fi caracterizate de temperaturi ușor în creștere, posibil 24 de grade în sud-est. „Ne apropiem de pragul unei zile de vară, iar ziua de vineri, ultima zi a lunii octombrie, 24 de grade în extremitatea de sud, cu 22 de grade în Capitală”, a precizat Mateescu.

Va ploua marți în special în regiunile intracarpatice, cu precădere în partea de nord-vest a țării, 15-20 de litri pe metru pătrat la nivel local. Vântul va sufla la munte pe creste cu 70 de km pe oră, în zonele mai joase de relief cu 35-40 de km pe oră.

Vreme frumoasă la început de noiembrie

Luna noiembrie va începe în general cu o vreme frumoasă, cu temperaturi între 10 și 19-20 de grade.

„Așteptăm un semnal după data de 5 noiembrie, privind o probabilitate ca regimul de temperaturi să se apropie de normalul datei din calendar”, a precizat directorul ANM.

Primele estimări ale lunii noiembrie nu exclud posibilitatea de a avea alternanțe de vreme caldă, cu temperaturi care pot depăși 15-20 de grade Celsius. Pe măsură ce înaintăm spre ultima lună de toamnă, în medie, temperaturile scad cu 4-5 grade față de luna octombrie, cu o probabilitate de a avea și intervale în care temperaturile să se situeze sub normele specifice, iar minimele să coboare sub zero grade, în special în depresiunile din estul Transilvaniei.

După 5 noiembrie, vremea se va răci și se va apropia de normalul termic al datei din calendar.