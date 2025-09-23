Ceață densă pe autostrăzi și drumuri din sud-estul țării

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiții de ceață pe mai multe artere rutiere din județele Călărași, Ialomița și Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 metri.

Pe Autostrada A2 București – Constanța se semnalează ceață local, între kilometrii 122 și 124, respectiv 104 și 108, cu vizibilitate scăzută (la 100 m).

Polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le recomandă să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto.