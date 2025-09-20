Ceața reduce vizibilitatea în trafic în cinci județe din țară. Polițiștii le recomandă șoferilor să fie atenți

Ceața reduce vizibilitatea în trafic, sâmbătă dimineața, pe mai multe artere din județele Suceava, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, sâmbătă dimineața se circulă în condiții de ceață pe mai multe artere rutiere din județele Suceava, Maramureș, Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 metri.

Polițiștii rutieri le recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, trebuie evitată folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.