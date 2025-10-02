Prima pagină » Meteo » Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore

Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore

Capitala și județul Ilfov intră, joi, sub alertă Cod portocaliu de vânt puternic. Avertismentul intră în vigoare la ora 20.00 și expiră vineri la ora 10.00.
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Andreea Tobias
02 oct. 2025, 08:44, Știrile zilei

Vântul va sufla cu rafale de 70-85 km/h în București.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov recomandă rezidenților să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate.

De asemenea, autoritățile cer sistarea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime.

Cetățenii sunt sfătuiți să închidă ferestrele locuințelor și să nu atingă stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

ISU București-Ilfov a transmis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.