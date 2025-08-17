Cod roşu de ploi torenţiale şi furtuni în judeţele Cluj şi Hunedoara

În judeţul Cluj (localităţile Feleacu, Petreştii de Jos, Ciurila, Tureni) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 35…50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3…5 cm). Avertizarea este în vigoare până la ora 16:45.

În judeţul Hunedoara (localităţile Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara, Vorţa) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25…40 l/mp. Avertizarea este în vigoare până la ora 17:30.