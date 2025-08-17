Prima pagină » Meteo » Cod roşu de ploi torenţiale şi furtuni în judeţele Cluj şi Hunedoara

Cod roşu de ploi torenţiale şi furtuni în judeţele Cluj şi Hunedoara

ANM a emis, duminică după-amiază, avertizări de tip cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Iris Duțescu
17 aug. 2025, 17:01, Știrile zilei

În judeţul Cluj (localităţile Feleacu, Petreştii de Jos, Ciurila, Tureni) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 35…50 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h), grindină de mari dimensiuni (3…5 cm). Avertizarea este în vigoare până la ora 16:45.

În judeţul Hunedoara (localităţile Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara, Vorţa) se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50…70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25…40 l/mp. Avertizarea este în vigoare până la ora 17:30.