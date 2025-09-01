Meteo ANM: Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru marți, în 16 județe

Marți, între orele 12 – 21, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură / umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Județele vizate sunt Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați.

Temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și disconfort termic vor fi miercuri (03 septembrie) în sudul și estul țării.