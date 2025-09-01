Prima pagină » Meteo » Meteo ANM: Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru marți, în 16 județe

Meteo ANM: Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru marți, în 16 județe

16 județe se vor afla marți sub Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat. Temperaturile vor urca până la 35 de grade Celsius.
Sursă foto: Hepta
Andreea Tobias
01 sept. 2025, 10:46, Știrile zilei

Marți, între orele 12 – 21, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură / umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Județele vizate sunt Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați.

Temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă și disconfort termic vor fi miercuri (03 septembrie) în sudul și estul țării.