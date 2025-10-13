Octombrie 2025 o să intre în cărțile de istorie. Recorduri de precipitații înregistrate deja în multe zone. Hărțile prezentate de ANM arată o lună excepțională pentru România

Potrivit datelor publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), primele zece zile din luna octombrie 2025 au adus cantități de precipitații record în sudul și sud-estul țării, în unele locuri depășindu-se chiar și cu 70 de ani vechile maxime istorice.

În doar zece zile, 51 de stații meteorologice au înregistrat peste 100 l/mp, iar nouă dintre acestea au stabilit recorduri lunare absolute, depășind valorile maxime consemnate vreodată în luna octombrie.

Recorduri istorice în sudul țării

Cele mai mari cantități de precipitații s-au acumulat în Muntenia, Oltenia și Dobrogea, unde ploile torențiale și episoadele succesive de instabilitate atmosferică au dus la valori excepționale.

Giurgiu a înregistrat 249,5 l/mp în primele zece zile ale lunii, față de recordul anterior de 178,8 l/mp stabilit în 1944.

Zimnicea – 234,2 l/mp (record anterior 144,2 l/mp / 1944)

Hârșova – 176,5 l/mp (123,4 l/mp / 1972)

Constanța – 163,6 l/mp (159,3 l/mp / 2013)

Fetești – 158,1 l/mp (121,3 l/mp / 1972)

Slatina – 157,9 l/mp (130,2 l/mp / 2007)

Oltenița – 146,9 l/mp (132,1 l/mp / 2002)

București-Băneasa – 141,8 l/mp (131,8 l/mp / 2017)

București-Afumați – 134,2 l/mp (130,4 l/mp / 1972)

Aceste valori nu doar că depășesc recordurile lunare istorice, dar în unele cazuri se apropie de cantitățile medii de precipitații care, în mod normal, cad în două-trei luni de toamnă.

Un octombrie cu ploi cât pentru un anotimp întreg

Hărțile publicate de ANM arată o anomalie pluviometrică fără precedent în ultimii 50 de ani. Media precipitațiilor la nivel național între 1 și 11 octombrie a fost de 78,1 l/mp, față de o medie multianuală (1991–2020) de doar 52,5 l/mp pentru întreaga lună.

Cele mai mari abateri s-au înregistrat în:

Muntenia – 127,6 l/mp, de peste două ori media lunară (53,7 l/mp)

Oltenia – 113,3 l/mp, dublu față de normal (53,3 l/mp)

Dobrogea – 109,4 l/mp, aproape triplul mediei obișnuite (38 l/mp)

București – 141,5 l/mp, comparativ cu o medie normală de 59,9 l/mp

În schimb, Crișana, Maramureș și Banatul au fost zone mai puțin afectate de precipitațiile abundente, cu valori mult sub mediile climatologice.

Comparativ cu deceniile trecute

Analiza seriilor istorice arată cât de neobișnuită este situația din 2025. În Dobrogea, recordul precedent din 1972 (99,2 l/mp) a fost depășit clar, noul prag fiind de 109,4 l/mp.

În Muntenia, anul 2025 se plasează pe locul al doilea din toate timpurile, cu o medie regională de 172,5 l/mp, foarte aproape de recordul absolut din 1972 (177,5 l/mp).

Chiar și în Oltenia, unde 1972 a rămas un reper (222 l/mp), valorile actuale de peste 113 l/mp în doar o decadă confirmă caracterul excepțional al lunii.

Fenomenul, în contextul schimbărilor climatice

Specialiștii ANM avertizează că intensificarea fenomenelor extreme – ploi torențiale, episoade de secetă și variații bruște de temperatură – se înscrie în tendința mai amplă de creștere a variabilității climatice în regiunea României.

Tot mai frecvent, lunile de tranziție, precum aprilie sau octombrie, devin scenele unor evenimente meteo extreme, ceea ce complică atât prognozele agricole, cât și gestionarea resurselor de apă.

O toamnă care va rămâne în memoria colectivă

Deși octombrie 2025 nu s-a încheiat încă, meteorologii spun că este foarte probabil ca această lună să devină cea mai ploioasă lună octombrie din istoria măsurătorilor moderne în multe zone ale țării.

Sudul României a fost epicentrul fenomenului, dar efectele – de la creșterea nivelurilor râurilor până la întârzieri în agricultură și infrastructură – se vor resimți la scară națională.