Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie

În săptămâna 13–20 octombrie, temperaturile vor fi uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în regiunile intracarpatice. Cantităţile de precipitaţii vor fi local deficitare în vestul şi nord-vestul ţării, iar în rest vor fi apropiate de mediile normale.

Pentru intervalul 20–27 octombrie, meteorologii estimează valori termice apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Precipitaţiile vor fi, în general, normale, posibil uşor deficitare pe arii restrânse din nord-est.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic va rămâne în limitele normale pentru perioada respectivă, iar cantităţile de precipitaţii se vor situa, de asemenea, în jurul mediilor climatologice.

Ultima săptămână din prognoză, 3–10 noiembrie, va aduce o uşoară încălzire, cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în regiunile nord-estice. Precipitaţiile vor fi apropiate de valorile obişnuite pentru începutul lunii noiembrie.

Potrivit ANM, toamna îşi va urma cursul fără variaţii meteorologice majore, cu o tendinţă de menţinere a vremii stabile şi fără episoade semnificative de ploi abundente.