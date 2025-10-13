Vremea în octombrie în toate regiunile țării: Ce temperaturi maxime și minime vom avea până la sfârșitul lunii

BANAT

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând cele de la mijlocul acesteia când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 16 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în jurul datelor de 15 și 20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 15-17, respectiv 20 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2…4 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade. Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

CRIȘANA

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 18 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv 19-20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 2…4 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 4 și 8 grade. Temporar va ploua, îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

TRANSILVANIA

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând debutul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 12 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-18, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 0…2 grade și se va putea forma brumă, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 2 și 6 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

MARAMUREȘ

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa sub cele specifice perioadei până în jurul datei de 21 octombrie, când vremea va intra într-un proces de încălzire. Media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în intervalele 14-16, respectiv 19-20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 15-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 0…2 grade și se va putea forma brumă, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 3 și 6 grade. Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

MOLDOVA

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în general sub mediilor multianuale, excepție făcând cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 13 și 17 grade, cu cele mai mici valori în datele de 13-15 și 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 2…3 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 4 și 8 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

DOBROGEA

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând mijlocul intervalului când vremea va fi rece. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 14 și 19 grade, cu cele mai mici valori în datele de 14-16, respectiv 19-21 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 5…7 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 8 și 11 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

MUNTENIA

Temperaturile maxime, cu oscilații de la o zi la alta, se vor situa în primul interval de prognoză în jurul celor specifice perioadei, excepție făcând jumătatea săptămânii când vremea va fi rece. La începutul celei de-a doua săptămâni de anticipație se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media regională a valorilor termice diurne va fi cuprinsă între 14 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în intervalele 15-16, respectiv în jurul lui 20 octombrie. Minimele nocturne vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit în această perioadă în datele de 16-17 și 20-21 octombrie, când media temperaturilor nocturne va fi de 3…5 grade, iar în celelalte nopți aceasta va avea valori apropiate de cele normale pentru intervalul de prognoză și va avea valori cuprinse între 6 și 8 grade. Temporar va ploua, la debutul perioadei de prognoză și îndeosebi de la finalul primei săptămâni de anticipație, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

OLTENIA

Valorile termice diurne, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor situa în prima săptămână de prognoză în jurul mediilor multianuale, excepție făcând mijlocul intervalului când vremea va fi mai rece decât în mod normal. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci, apoi vremea va intra într-un proces de încălzire. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 15 și 20 de grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-17, respectiv 10-21 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie (în datele de 16-17, respectiv 20-21 ale lunii în curs) când media acestora va fi de 4…6 grade, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie regională cuprinsă între 6 și 8 grade. Temporar va ploua, mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate.

LA MUNTE

Regimul termic diurn, cu alternanțe de la o zi la alta, se va situa în prima săptămână de prognoză în general sub cel specific perioadei, excepție făcând mai ales cele de la finalul acesteia când vremea se va încălzi. În a doua săptămână de anticipație, la început se va răci din nou, apoi treptat se va încălzi. Astfel, media temperaturilor maxime din zona montană va fi cuprinsă între 4 și 10 grade, cu cele mai mici valori în datele de 15-16 și 19-20 octombrie. Nopțile vor fi caracterizate de perioade cu temperaturi minime mai scăzute decât în mod obișnuit în luna octombrie până spre data de 22 octombrie când media acestora va fi de -3…1 grad, iar în restul perioadei de anticipație valorile termice nocturne vor fi în creștere și vor deveni apropiate de cele specifice în acest interval de prognoză, cu o medie a zonei montane de 3…5 grade. Temporar va ploua, în primele zile din perioada de anticipație și mai ales începând cu sfârșitul primei săptămâni de prognoză, când vor fi posibile cantități de apă însemnate. În zona montană înaltă vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.