Prima pagină » Meteo » Pleci în minivacanța de 1 Mai? ANM a publicat estimările pentru sfârșitul lui aprilie și început de mai

Pleci în minivacanța de 1 Mai? ANM a publicat estimările pentru sfârșitul lui aprilie și început de mai

ANM a publicat estimările meteorologice pentru minivacanța de 1 Mai. Temperaturile vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, cu ploi în limitele specifice perioadei.
Pleci în minivacanța de 1 Mai? ANM a publicat estimările pentru sfârșitul lui aprilie și început de mai
Andreea Tobias
10 apr. 2026, 10:36, Știrile zilei

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru intervalul 13 aprilie – 11 mai 2026, care acoperă și minivacanța de 1 Mai.

Săptămâna 13 – 20 aprilie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice. În rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în cele nord-vestice. În rest se va situa în jurul celui
normal pentru acest interval.

Săptămâna 20 – 27 aprilie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice și nord-vestice. În rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile intracarpatice. În celelalte zone, vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 4 – 11 mai

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în extremitatea de nord-vest a teritoriului. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

