Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună

ANM anunță o perioadă cu temperaturi sub valorile normale și precipitații abundente în ultima săptămână a lunii octombrie.

Săptămâna 20 – 27 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie

Temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 10- 17 noiembrie

Mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.