Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea

Directorul general al instituției, Elena Mateescu, a precizat că în mai multe orașe din țară s-au înregistrat valori termice neobișnuit de ridicate, depășind recordurile istorice pentru această perioadă.

25 de grade la început de noiembrie

Conform ANM, ziua de 1 noiembrie 2025 a adus temperaturi record în România, cu 25,1°C la Vărădia de Mureș – depășind precedentul record de 24,8°C. De asemenea, la Oravița și Reșița s-au înregistrat 25°C, iar în Capitală mercurul a urcat până la 20°C.

„Traversăm o perioadă mult mai caldă pentru un debut de lună noiembrie. În această dimineață, la Oravița, s-au consemnat 17,6°C – cea mai ridicată temperatură minimă din istoria măsurătorilor pentru data de 2 noiembrie”, a declarat Elena Mateescu, la Digi24.

Când se încheie valul de temperaturi record în România

Specialiștii anunță că vremea se va răci treptat începând de marți, însă valorile vor rămâne peste mediile multianuale.

„Astăzi, maximele se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind în Banat și Crișana. De mâine, în jumătatea nordică a țării, temperaturile nu vor mai depăși 15°C, iar în sud se vor menține în jur de 22-23°C”, a explicat Mateescu.

ANM estimează că de marți, ecartul termic va coborî la 9-15°C, dar vremea va rămâne ușor mai caldă decât ar fi normal pentru perioada calendaristică. Prima jumătate a lunii noiembrie are, în mod obișnuit, temperaturi mai coborâte decât luna octombrie, astfel că valorile actuale sunt considerate semnificativ peste media sezonieră.

„Alternanța perioadelor calde cu cele reci va continua, un tipar tot mai evident în ultimii ani”, a adăugat directorul ANM.