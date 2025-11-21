Anunțul ANM: Vin ninsorile de sâmbătă seara. La munte se va depune strat de zăpadă

Potrivit unei informări valabile de vineri de la ora 10.00 până duminică la ora 14.00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10…15 l/mp. În nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de 20…30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei. La început, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge.

La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

De asemenea, local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sud- estice, cu rafale în general de 45…50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării.

Meteorologii au emis și o avertizare Cod galben de ploi, valabilă de vineri de la ora 10.00 până sâmbătă la ora 10.00.

Conform acesteia, în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.