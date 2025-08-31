Vreme instabilă la Bucureşti, cu ploi şi descărcări electrice duminică după-amiază

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis o prognoză specială pentru Bucureşti, valabilă de duminică, 31 august, ora 10:00, până luni, 1 septembrie, ora 06:00.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni instabilă, iar temperaturile vor scădea comparativ cu ziua precedentă.

Cerul va fi mai mult noros, iar după-amiaza se vor înregistra averse, pe alocuri moderate cantitativ, însoţite de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată.

Temperatura maximă a zilei va fi de aproximativ 26 de grade, iar minima, în cursul nopţii, se va situa între 15 şi 17 grade.