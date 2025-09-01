Vremea în Capitală: Cod galben de disconfort termic și caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă marți, între orele 12:00 și 21:00, cu temperaturi medii de 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Marți, municipiul București se va afla astfel sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Temperatura maximă a zilei este estimată la 35 de grade Celsius, în condițiile în care indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.