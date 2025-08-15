Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie

În săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest se vor încadra în limite normale.

În intervalul 25 august – 1 septembrie, temperaturile medii și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal la nivel național.

Săptămâna 1–8 septembrie va aduce temperaturi ușor peste normal, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele montane, în rest menținându-se apropiate de normal.

În perioada 8–15 septembrie, valorile termice vor fi ușor peste mediile specifice, mai ales în regiunile vestice și sudice, iar precipitațiile vor rămâne în general în limite normale pentru această perioadă.