Meteo. 16 grade de Bobotează. Se schimbă vremea. Temperaturile urcă cu valori neobișnuit de ridicate în unele regiuni

Maxime între 0 și 16°C. Cele mai ridicate, în Dobrogea

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 16 grade, cu cele mai mari valori în Dobrogea. Minimele vor varia între -4 și 10 grade. Izolat, vor fi condiții de polei, mai ales acolo unde ploaia se poate suprapune pe suprafețe reci.

Ploi în mai multe regiuni, precipitații mixte la munte

Cerul va avea înnorări persistente în vest, sud-vest, nord și est, unde local și temporar va ploua. La munte sunt așteptate precipitații mixte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor apărea doar izolat.

Vânt moderat, cu intensificări pe litoral și pe creste

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane.

Cum va fi vremea în București de Bobotează

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a intervalului vor mai fi condiții de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 5–6°C, iar minima se va situa între 1 și 3°C.

Tendința pentru următoarele zile: cald la început, apoi răcire

Pentru perioada 7 ianuarie, ora 08:00 – 10 ianuarie, ora 08:00, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în primele două zile, în special în regiunile extracarpatice. Ulterior, vremea intră în răcire, iar în special în jumătatea de nord valorile vor coborî spre un regim mai rece decât normalul.

În același interval, probabilitatea de precipitații va fi ridicată în cea mai mare parte a țării.

Și în București, primele două zile aduc valori peste normal, apoi vremea se răcește, iar temperaturile revin în jurul normelor. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare la începutul intervalului.