Weekend cu vânt puternic. ANM a emis atenționări de cod galben pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că în următoarele zile vântul va fi puternic în mai multe zone ale țării, iar rafalele pot ajunge până la 80 km/h în zonele montane.
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
20 mart. 2026, 10:35, Știrile zilei

În perioada 20-22 martie, vântul va sufla cu intensificări temporare de 40-45 km/h în jumătatea de est a României, iar în zonele montane înalte se vor înregistra rafale de 60-70 km/h.

Pe 20 martie, între orele 10:00 și 18:00, Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei se vor confrunta cu vânt puternic, cu viteze de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h.

Pe 21 martie, între orele 10:00 și 18:00, județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vor fi afectate de intensificări ale vântului de 50–65 km/h. În Carpații de Curbură se vor înregistra rafale de 65–75 km/h.

Meteorologii recomandă prudență și avertizează că vântul puternic poate provoca dificultăți în trafic, căderea unor obiecte sau probleme la liniile electrice.

