OFF The Record. Invitat: Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal: „Criza politică putea să fie evitată”

Daniel Dăianu: „Criza politică putea să fie evitată”

„Criza politică putea să fie evitată. Asta este părerea mea. Acești oameni responsabili care au pornit la drum, având în vedere problematică, economică, foarte dificilă, faptul că avem deficite bugetare care ilustrau că de ani de zile România trăia peste posibilități”, a declarat președintle Consiliului Fiscal.

„Sunt patru partide, plus minoritățile. Două dintre partide aveau programe cu viziuni considerabil diferite. Mă gândesc că această înțelegere a pornit de la necesitatea de a corecta marile deficite. De a ataca, de fapt, marea problemă a economiei românești”, a spus el.

Acesta a afirmat că, în cadrul coaliției, ar fi trebuit să existe mecanisme mai eficiente pentru gestionarea neînțelegerilor dintre partide.

„Cei mai mulți cetățeni nu sunt mulțumiți de gradul de corupție, de funcționarea administrației publice, centrale și locale, de cât de eficientă este lupta contra infracționalității, evaziunea foarte mare fiscală, optimizările fiscale”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

În cadrul emisiunii vor fi abordate teme precum instabilitatea politică și impactul acesteia asupra economiei, costurile împrumuturilor României, evoluția inflației și riscurile generate de dezechilibrele bugetare.

Discuția vizează și absorbția fondurilor din PNRR, prețurile ridicate la energie, reformele economice promovate în ultimii ani și șocurile externe care pot afecta economia României.

Daniel Dăianu conduce Consiliul Fiscal din 2019. Instituția are rolul de a analiza politicile fiscal-bugetare și sustenabilitatea finanțelor publice ale României.

Economist și academician, Dăianu a fost ministru al Finanțelor și membru în conducerea BNR.