Alexandru Chirilă: „Investițiile pe termen lung prin ETF-uri sunt una dintre cele mai bune alternative pentru români” – Pastila Financiară by Mediafax

„Investițiile pe termen lung, pe cicluri de 10 ani, în benchmark, fără lucruri sofisticate, prin ETF-uri, reprezintă una dintre alternativele bune”, subliniază Chirilă. În opinia sa, investițiile simple și pe termen lung pot aduce rezultate consistente, fără a necesita cunoștințe complexe de tranzacționare.

Bursa, o piață reglementată și supravegheată

Chirilă atrage atenția că percepția publică asupra bursei a rămas blocată în anii ’90, când cadrul legislativ era aproape inexistent. „Nu mai suntem în anii 90, când nu era legislație. Suntem într-o perioadă în care infrastructura este reglementată pentru investitori, pentru brokeri, pentru societăți de administrare a investițiilor. Totul este reglementat. Și o piață supravegheată de către ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară”, explică el.

Această supraveghere, spune specialistul, asigură un grad ridicat de protecție pentru investitori, cu condiția ca aceștia să înțeleagă mecanismele de funcționare ale bursei și să ia decizii informate.

Bursa – oglinda economiei

Un alt aspect evidențiat de Chirilă este relația dintre economie și piața de capital: „Bursa este oglinda economiei. Asta înseamnă că dacă am o economie bună, bursa va avea creșteri”.

Exemplul concret vine chiar din România. În ultimii patru ani, deși creșterea PIB-ului a fost modestă – în jur de 0,7% – 1% anual –, indicele BET a înregistrat o dublare, de la 10.000 de puncte la 20.000 de puncte. „Asta înseamnă că mi-aș fi dublat valoarea banilor, valoarea investițiilor, dacă aș fi ales acest vehicul”, arată Chirilă.

ETF-uri și companii solide cu dividende

Pentru investitorul obișnuit, care nu dorește să depună eforturi mari pentru a analiza piețele, soluțiile sunt simple: ETF-uri care urmăresc indici bursieri majori precum BET, DAX, FTSE 100, S&P 500 sau Dow Jones.

În același timp, există și varianta companiilor mari, cu tradiție în plata dividendelor, cum sunt Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson sau Procter & Gamble. Acestea reprezintă opțiuni mai sigure, pentru cei care preferă stabilitatea și recompensele anuale oferite investitorilor.

„Alternative există – unele care nu necesită eforturi și nici cunoștințe extraordinare, altele care necesită mici eforturi în a înțelege mecanismele”, conchide Alexandru Chirilă.

Întreaga emisiune poate fi urmărită aici.