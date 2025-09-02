Ce înseamnă pentru o familie majorarea TVA la 21% – Pastila Financiară by Mediafax

Adrian Artene l-a întrebat pe Alexandru Chirilă ce înseamnă concret creșterea TVA pentru o familie obișnuită.

„Creșterea cheltuielilor din start. Trebuie să înțelegem formula de calcul a prețului de la raft, care este preț brut plus TVA”, a explicat Alexandru Chirilă.

El a detaliat mecanismul: „Dacă am lua un bun de 500 de lei, împărțim la 119%, egal. Rezultă că un preț de raft de 500 de lei are în componență 420,16 preț brut plus TVA. Creșterea TVA-ului nu înseamnă că aplicăm 2% la cei 500 de lei, ci aplicăm 2% la cei 400 și ceva de lei. Asta înseamnă că 500 de lei astăzi, cu 21% TVA, împărțim la 121%, egal 413 lei. Deci, 500 de lei în trecut cu TVA de 19% însemna 420 de lei, astăzi înseamnă 413 lei”.

Impactul diferă în funcție de domeniu și de politica comercianților. „Rezultă că depindem foarte mult de deciziile vânzătorilor, comercianților. Sunt unii care, odată cu creșterea TVA-ului, au luat ei marjele de risc. Au fost situații în care au crescut prețurile la raft”, a spus Chirilă.

Adrian Artene a dat și câteva exemple concrete ale scumpirilor generate de TVA crescut:

Coș de alimente: 600 lei → 611,01 lei (+11,01 lei)

Notă de restaurant: 200 lei → 203,67 lei (+3,67 lei)

Carte: 50 lei → 52,86 lei (+2,86 lei)

Obiecte electronice: 2.000 lei → 2.033,61 lei (+33,61 lei)

„Mișcarea asta cu TVA-ul înseamnă, de fapt, o creștere a cheltuielilor, dar nu pe toate standardele de viață, ci în primul rând vorbim de coșul de larg consum, care însumează ulei, zahăr, făină și așa mai departe”, a subliniat Alexandru Chirilă.

