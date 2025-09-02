Creșterea accizelor și TVA-ului, un posibil „efect de bumerang” pentru stat – Pastila financiară by Mediafax

„Ceea ce colectează statul acum, va pierde în viitor. Va fi acest efect al boomerangului”, a spus Adrian Artene.

La rândul său, Alexandru Chirilă a avertizat că România va traversa o perioadă dificilă: „Ne așteaptă un trimestru 4 și un trimestru 1 al anului viitor complicate. Vom depinde foarte mult de execuția bugetară din Q3. Trebuie să înțelegem că agențiile de rating nu se uită la noi doar prin prisma creșterii veniturilor, ci și prin scăderea cheltuielilor. Pentru că ei ne-au spus clar: «faceți risipă. Consumați bani inutil pe zone unde nu ar trebui să consumați bani»”.

Potrivit datelor prezentate în emisiune, o familie plătește în prezent cu 24 de lei mai mult pe lună pentru carburant, ceea ce înseamnă 288 de lei în plus pe an doar din creșterea accizei.

„Toate lucrurile astea, repet, la un moment dat populația nu o să mai poată să preia șocurile astea și vor începe să scadă consumul”, a comentat Alexandru Chirilă.

El a explicat că situația seamănă cu ceea ce se întâmplă în mediul de afaceri: „Practic e exact ceea ce fac antreprenorii cu preluarea TVA-ului în propriul buzunar. La un moment dat ai scăzut marjele de profit conștient, dar dacă îți scade consumul pentru că lumea nu mai iese în oraș, nu vei putea decât să renunți la anumiți salariați sau să scazi salariile”.

Adrian Artene a menționat și scumpirile la utilități: „Vorbeai despre șocuri. Un alt șoc este produs de scumpirea energiei. Accizele și TVA-ul au crescut. Avem 5-7% pe facturile casnice și avem o familie care plătea 500 de lei pe utilități. Va ajunge să plătească 535 de lei, însemnând 420 de lei într-un singur an”.

În acest context, Chirilă a subliniat importanța economisirii: „Nu trebuie să renunțăm la economisire. Dar ca să putem prelua șocurile astea, trebuie să renunțăm la dorințe. (…) Așa că, nu uitați, plătiți-vă prima dată pe voi”.

El a încheiat cu un citat al lui Warren Buffett: „Nu economisi ceea ce rămâne după ce ai consumat, dar consumă ceea ce rămâne după ce ai economisit”.

