Nemo: Te-am întrebat dacă eşti de acord ca în guvern să fie propuşi şi votaţi manageri cu performanţă din companiile private şi din corporaţii şi nu din activul partidelor. Uite, şi ai răspuns 82% dintre repondenţii noştri au spus da, sunt de acord cu privaţi în guvern, nu doar 18.

Adrian Sârbu: Suntem de acord că un guvern, ca orice întreprindere trebuie să facă un management eficient?

Hofi: Dacă ne ducem şi spre profit, nu mai suntem de acord.

Adrian Sârbu: Suntem de acord că dacă tu, n-ai fi indiferent, nepreocupat de bănuţii tăi…

Hofi: Prost adică..

Adrian Sârbu: O parte pe care i-ai dat ca şi contribuţii şi taxe.

Nemo Eu taxele şi impozitele nu vreau să le numesc taxe şi impozite, vreau să le numesc investiţie da, investiţie în bunăstarea mea.

Adrian Sârbu: Exact, investiţie într-un fond colectiv care se numeşte buget. Deci nea Hoffi avem nevoie de guverne eficiente şi spectatorii noştri ne-au spus da, da, suntem de acord ca orice ministru din guvern să vină din privat. Băi, asta e o revoluţie. Ea exprimă o lehamite, o concluzie a poporului român că toată impostura de partid nu poate la infinit să căpuşeze pe banii noştri.

Adrian Sârbu: Hai să ne uităm la Guvern, Hofi.

Hofi: Ce meserii au

Adrian Sârbu: Ia uite aici. Ce meserie are dl. Marcel Ciolacu. Jurist

Hofi: Grindeanu Informatician, asta şi face. Deca, inginer naval…

Adrian Sârbu: Da, şi mai departe.

Hofi: Predoiu, avocat. Alina Gorghiu, avocat. A mai sărit cineva. Raluca Turcan, specialist de în relaţii internaţionale. Radu Oprea, inginer de mecanică şi inginer mecanică şi electrică. Economist este Barbu. Burduja, specialist în ştiinţe politice. Bogdan Ivan este specialist în administraţie publică şi comunicare. Încă un jurist, Mircea Fechet. Natalia IntoTero este profesor de română şi de engleză. Uite toate limbile posibile.



Adrian Sârbu: Pe scurt şi pe româneşte, toţi sunt activişti de partid, care ocupă funcţii de management. Că am stabilit că un ministru e un manager pe un segment al Guvernului.

Spectatorii noştri vă spun, doamnelor şi domnilor şi miniştri că, dacă nu aveţi o experienţă în privat, în a vă trezi dimineaţă şi a vă ocupa de angajaţii domniilor voastre să aibă ce mânce, unde să-şi ducă copiii, cum să-i îmbrace, nu aveţi ce căuta în Guvern, pentru că Guvernul este despre administrarea banilor noştri. Domnule, cum ar arăta în toate funcţiile astea de miniştri nişte oameni din sectorul privat?

Nemo: Care dau piept cu economia reală…

Adrian Sârbu: Şi care sunt oameni care se scoală dimineaţa şi dau de lucru la oameni.

Hofi: Ciorcilă de la Banca Transilvania. Şucu era să zic, de la Rapid, de la Mobexpert de la Concordia, de la ce mai vrem noi, că este multe zone. Iulian Stanciu, de la emag un om foarte capabil şi el, într-adevăr. Silviu Popovici, de la Pepsi Europa, are o poziţie foarte importantă.

Adrian Sârbu: Overall, aceşti patru antreprenori şi manageri cred că ei angajează câteva zeci de mii de oameni. Băiatul ăsta, Silviu Popovici, e CEO la Pepsi Europa. Deci el a fost promovat ca manager. Cam cum s-ar aşeza într-o poziţie de prim-ministru? Crezi că s-ar scula ca dl. Ciolacu să ne spună în fiecare zi de comasare şi de democrativă? Nu, Hofi, ne-ar spune în fiecare zi aşa: am de rezolvat apărarea României, prioritatea unu. Să restructurezi guvernul într-un anumit plan, nu să vină AMF-ul la mine să spună: domnule, trebuie să restructurezi, că eşti în deficit, nu.

Vă mai dau un alt exemplu, apropo de competenţă. Mă, după ce că sunt incompetenţi, mai ţin şi vreo 10% din economie în firme de stat. Şi am auzit acuma că dl. Ciolacu i-a pus sub Neacşu, secretar general al guvernului, a creat un nou guvern Guvernul Neacşu. Care Guvernul Neacşu îl are prim-ministru pe băiatul ăsta Pricop sau Precop, de la AMEPIP? Hai să vedem ce meserii are dl. Precup. Hai să ne uităm.

Nemo: E bine şcolit.

Adrian Sârbu: A condus el vreo multinaţională? Nu, e tot un politruc. Guvernul trebuie să dea afară toate întreprinderile lucrative, pentru că ele sunt concurenţă neloială faţă de sectorul privat şi sunt găuri. CFR, dezastru CFR Marfă, dezastru, Poşta, dezastru, Aeroportul Otopeni. Dezastru. Toţi se laudă, domnule, Hidroelectrica. Păi ce e Hidroelectrica? o puşculiţă care…bani ăia…

Hofi: Pistol cu apă, am putea spune.

Adrian Sârbu: Potenţialul acestui Hidrolectrica e de 10 ori mai mare decât este acuma. Această întreprindere n-are ce să caute la stat. Şi ce face Hidroelectrica? Păi în loc să facă profit de 10 miliarde face profit un milliard. Bă, da extraordinar, profitul Hidroelectrica. Dar n-ar fi mai bine să facă 10 miliarde, şi din alea cinci dăm la Apărare, cinci dăm la Educaţie. Până ar fi bine? N-am mai avea deficit.

Politica e una, administrarea e alta. Sunt de acord cu tine că managerii şi antreprenorii români nu vor să intre în Guvern. De ce? Că e un loc toxic. Ceea ce încercăm noi să facem, cu ajutorul tău, pentru tine, cu contribuţia ta, a prietenilor tăi, a comunităţii tale este să curăţim acest mediu toxic care este mediul public astăzi. Şi asta trebuie să-ţi spun, ţie, care ai votat că 82% vrei manageri la Guvern, nu e uşor.

Că de 30 de ani te dai la o parte şi faci pârtie imposturilor, incompetenţilor şi şmecherilor aroganţi. Da, abandonându-ţi libertatea de a decide şi puterea pe care ţi-o dă democraţia.

Ne e ruşine să vrem să fim şi noi o altă Elveţie. Nu o să fim asta dacă nu vom desfiinţa monopolul partidelor şi nu le vom pune la block start, în aceeaşi poziţie cu alte organizaţii, cu alte asociaţii, cu indivizi, cu toată lumea, să aibe toţi dreptul să propună şi să concureze pentru job-urile publice. Putem face asta? We, the people.

Rezultatele sondajului Mediafax-ZF-Aleph News:

Eşti de acord ca în guvern să fie propuşi şi votaţi manageri cu performanţă din companiile private şi din corporaţii şi nu din activul partidelor?

DA- 82%

NU – 18%.