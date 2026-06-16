Adrian Veștea despre excluderea lui Ilie Bolojan dacă ajunge premier: „În niciun caz. Nu sunt o persoană conflictuală”

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți, la Antena 3, că nu intenționează să intre într-un conflict politic intern, în contextul tensiunilor din PNL, și că nu se pune problema de excludere a lui Ilie Bolojan din partid.

Întrebat ce ar face în cazul în care s-ar ajunge la un congres sau chiar la o eventuală discuție despre excluderea sa din partid, Veștea a spus că astfel de scenarii nu sunt prioritare.

„Am spus-o și cu alte ocazii, cred că sunt alte lucruri prioritare. Nu cred că va exista un partid care să-și demită un prim-ministru care este membru al acelui partid. Nu știu, poate s-a mai întâmplat în vreo țară, dar eu în România nu cunosc în ultimii, să zic, în ultima sute de ani de când mă raportez la politică. Dacă să vă ajunge într-o astfel de situație, este strict decizia colegilor mei”, a declarat premierul desemnat.

„Nu sunt o persoană conflictuală”

El a fost întrebat și dacă, în cazul în care ajunge prim-ministru, ar cere la rândul său excluderea unor lideri din partid, inclusiv a lui Ilie Bolojan. El a respins o astfel de abordare.

„În niciun caz. Nu sunt o persoană conflictuală, nu am avut niciun fel de dispută niciodată, nu am scris plângeri penale, nu am făcut niciun fel de lucruri și poate din acest motiv în același timp nu am avut niciodată vreun dosar sau vreo problemă, chiar dacă de 22 de ani sunt ordonator de credit, fiindcă de fiecare dată am fost o persoană așezată și mi-am văzut de treabă. Nu am făcut niciun fel de eficiență. Nu a existat o discuție cu Ilie Bolojan, dar eu am toată disponibilitatea în situația în care am greșit, îmi pare rău, dar eu ceea ce cred că trebuie să facem este să tratăm lucrurile cu responsabilitate”, a afirmat Adrian Veștea.