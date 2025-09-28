Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Traian Băsescu: Este ora! Tricolorul la catarg! Moldova va da o lecție Moscovei

Fostul președinte Traian Băsescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în ziua alegerilor parlamentare de astăzi din Republica Moldova.

Băsescu a afirmat că „va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin”.

„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025 va fi ziua în care o ţară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin şi supuşilor lui de la Kremlin. Să ne vedem cu bine pe 29 Septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”, a scris Traian Băsescu.

Traian Băsescu declara, în urmă cu două săptămâni, în ceea ce privește scrutinul de astăzi, că în această seara „Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”.

El a declarat că viitorul Republicii Moldova și securitatea României depind decisiv de votul celor din diaspora.

Alegerile pentru cei 101 deputați ai Parlamentului Republicii Moldova, unicul organ legislativ al țării, se desfășoară astăzi.

Scrutinul va fi valid dacă la urne se prezintă cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe listele electorale, adică puțin peste un milion de persoane.