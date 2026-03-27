Alexandru Nazare: „România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice”

Ministerul Finanțelor a anunțat pregătirea unei ordonanțe de urgență care să introducă un mecanism de accize dinamice pentru carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la pompă în contextul noii crize energetice.

Anunțul a fost făcut de Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vineri, după reuniunea Eurogroup.

Ministrul a declarat că România trebuie să răspundă, împreună cu partenerii europeni, și să adopte măsuri mai bine calibrate, adaptate unui context economic mai dificil decât cel din 2022.

„România trebuie să fie parte din efortul european pentru a limita impactul crizei energetice. Astăzi, în cadrul reuniunii Eurogrup, am discutat despre impactul noului șoc energetic și despre modul în care trebuie să răspundem coordonat la nivel european”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.

El a explicat că actuala situație este diferită de cea din 2022, când prețurile la energie au crescut vertiginos după invadarea Ucrainei de către Rusia.

„Criza este mai complexă, iar spațiul fiscal este limitat, motiv pentru care este nevoie de instrumente diferite, mai bine calibrate și mai bine coordonate între statele membre. În intervenția mea am subliniat că, de această dată, trebuie să tratăm mult mai atent situația decât în 2022, pentru că circumstanțele sunt mai dificile și efectele pot fi mai profunde”, a precizat Alexandru Nazare.

Un punct important al discuțiilor a vizat colaborarea între miniștrii de finanțe și cei ai energiei.

„Am susținut ideea unei colaborări mai strânse între formatele ECOFIN și Consiliul miniștrilor energiei, pentru a ajunge la soluții comune și coerente în fața acestei situații”, a adăugat ministrul Finanțelor.

La nivel intern, Ministerul Finanțelor, a mai declarat Nazare, a avansat în pregătirea măsurilor concrete, privind acest demers.

„La Ministerul Finanțelor suntem într-un stadiu avansat în elaborarea ordonanței de urgență care va introduce un mecanism transparent de ajustare a accizelor pentru carburanți. Acest mecanism de accizare dinamică, care se va simți direct în temperarea creşterii prețurilor la pompă, este gândit pentru a răspunde direct șocurilor externe și pentru a permite ajustări graduale, în funcție de creșterea simultană a prețurilor și a cotațiilor internaționale”, a explicat Nazare.

„România acționează responsabil, cu măsuri țintite și temporare, menținând în același timp traiectoria de consolidare fiscală și obiectivele bugetare asumate. În perioade de incertitudine, coordonarea și predictibilitatea sunt esențiale, iar soluțiile trebuie construite împreună, la nivel național și european”, a mai scris Alexandru Nazare.