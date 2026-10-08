Alexandru Rogobete, apel la responsabilitate după discuțiile cu Luca Niculescu: „Bolnavii din spitale nu au timp să aștepte”

„Bolnavii din spitale nu au timp să aștepte până când noi, cei din politică, reușim să ajungem la un acord. Așa cum nici România nu mai are timp de pierdut!”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD a atras atenția asupra problemelor de finanțare cu care s-au confruntat spitalele în ultimele luni și asupra consecințelor întârzierii unor decizii politice și administrative.

„Vara aceasta ne-a arătat, poate mai dureros ca oricând, cât de fragil poate deveni sistemul de sănătate atunci când lipsesc resursele, când spitalele se confruntă cu probleme grave de finanțare, iar medicii și pacienții ajung să suporte consecințele unor decizii politice și administrative care întârzie prea mult”, a afirmat Rogobete.

Acesta consideră că întâlnirea de joi dintre reprezentanții PSD și premierul desemnat, Luca Niculescu, ar trebui să reprezinte începutul unui dialog politic care să ducă rapid la adoptarea unor măsuri concrete.

„Prioritățile prezentate astăzi sunt, înainte de orice, despre oameni, iar una dintre cele mai urgente privește direct sistemul de sănătate: asigurarea, prin rectificarea bugetară, a resurselor necesare pentru funcționarea spitalelor, continuitatea tratamentelor și finanțarea serviciilor medicale critice”, a precizat Rogobete.

Rogobete: Avem obligația să lăsăm orgoliile deoparte

Alexandru Rogobete a insistat asupra necesității unui acord, chiar și în condițiile în care partidele au poziții politice diferite.

„Nu trebuie să gândim toți la fel pentru a putea construi împreună, dar avem obligația să găsim acele priorități comune care sunt mai importante decât orice diferență politică. Ca deputat și fost ministru al Sănătății, știu cât de importante sunt deciziile luate la timp și cât de mult pot costa întârzierile. Tocmai de aceea, cred că avem obligația să lăsăm orgoliile deoparte, să discutăm și să construim împreună”, a transmis fostul ministru.

Rogobete a mai afirmat că responsabilitatea față de cetățeni trebuie să fie mai importantă decât diferențele politice și că România are nevoie de un guvern.

„Nu cer nimănui să renunțe la propriile convingeri politice. Cred însă că responsabilitatea față de oameni trebuie să fie mai importantă decât diferențele dintre noi. România are nevoie de un guvern care să construiască, nu să dezbine. Un guvern care să pună oamenii înaintea intereselor politice și care să înțeleagă că sănătatea nu poate fi amânată. Pentru că binele pentru România nu vine de la sine. Se construiește prin muncă, respect și încredere. Încrederea ne face bine!”, a încheiat Rogobete.