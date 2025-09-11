Alexandru Rogobete: Extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete anunță o nouă etapă pentru sănătate. Extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice, a transmis Rogobete.

Ministrul Sănătății își propune să crească producția românească.

„O nouă etapă pentru sănătate: extindem producția de medicamente și consolidăm parteneriate strategice. Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii 2 ani, obiectivul nostru este clar: să creștem cu 50% producția internă de medicamente.

În România există 47 de fabrici de medicamente, iar prin acest program vor fi deschise noi linii de fabricație, va fi stimulată construcția de noi unități, vor fi făcute investiții în cercetare și biotehnologie, vor fi formați specialiști și vor fi consolidate hub-uri de inovație și distribuție

„Este un pas prin care România trece de la dependență la siguranță și performanță. Pacienții vor avea acces la medicamente critice, produse aici, acasă. Economia României câștigă locuri de muncă, investiții și competitivitate. Eu cred că încrederea ne face bine și că faptele arată mai mult decât vorbele. Iar prin acest program demonstrăm că ne ținem de promisiuni”, a precizat Alexandru Rogobete.