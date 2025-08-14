ANOSR lansează analiza „Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani”

Analiza reprezintă unul dintre demersurile din cadrul campaniei EDU•CUT, campanie menită să transmită decidenţilor realităţile cu care se confruntă studenţii în urma măsurilor de austeritate adoptate.

„Scopul analizei este de a atrage atenţia decidenţilor şi a publicului larg cu privire la declaraţiile nefondate care expun evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fonduri de la bugetul de stat ca fiind una spectaculoasă, astfel că prezentăm situaţia reală a burselor studenţilor de-a lungul ultimilor 10 ani, impactul acestuia în economia ţării şi efectele negative ale modificărilor aduse de Guvernul României şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării sistemului de acordare a burselor şi modului de calculare a fondului destinat studenţilor. În cadrul analizei pot fi identificate date legate de evoluţia fondului de burse alocat instituţiilor de învăţământ superior din fondurile de la bugetul de stat în perioada 2015-2024, nivelul investiţiilor anuale în această componentă a educaţiei în raport cu situaţia economică a statului, fluctuaţia fondului de burse în raport cu numărul de studenţi înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat şi cu modul în care a fost calculat anual fondul de burse, precum şi fluctuaţia numărului de burse prin raportare la numărul de studenţi şi la cuantumul minim al bursei sociale”, potrivit ANOSR.

Analiza ilustrează şi 4 scenarii posibile, conturate pentru a surprinde impactul economic al modificărilor raportat la economia statului, în comparaţie cu cel resimţit de către comunitatea de studenţi şi mediul universitar. Aceste scenarii fac referire la modul în care poate evolua în viitor fondul de burse şi protecţie socială, în baza modificărilor aduse modului de calcul a valorii costului standard şi perioadei de acordare pentru alocarea acestuia. Mai mult, am evidenţiat şi evoluţia posibilă a numărului de beneficiari în funcţie de perioada de acordare a burselor şi cuantumul acestora.

În baza analizei, ANOSR înaintează o serie de solicitări de ajustare a politicilor publice în ceea ce priveşte sistemul de burse studenţeşti pentru a asigura sustenabilitatea şi predictibilitatea alocării fondului de burse şi protecţie socială şi a acordării burselor pentru beneficiari.

ANOSR a transmis la începutul acestei săptămâni prin comunicarea publică invitaţii la dezbatere Ministrului Educaţiei şi Cercetării şi Prim-ministrului României, reafirmându-şi disponibilitatea de a purta un dialog deschis şi fundamentat pe date cu privire la sistemul de burse studenţeşti, şi solicită decidenţilor la nivel naţional să dea curs întâlnirii.

În baza analizei realizate, au fost extrase următoarele concluzii principale referitoare la sistemul de burse:

sistemul de burse a fost constant subfinanţat prin raportare la coşul minim de trai al unui student, calculat fie de CNFIS, fie de ANOSR, fondul alocat în 2024 fiind cu aproape jumătate mai redus faţă de fondul necesar pentru a acorda acelaşi număr de burse în cuantumul minim de 1588 lei/lună (reprezentând estimările coşului minim al studentului pentru asigurarea tuturor cheltuielilor de trai);

fondul de burse va scădea cu 52,12% faţă de valoarea care ar fi trebuit acordată prin alocarea a 10% din salariul minim brut pe o perioadă de 12 luni, date fiind scăderea valorii costului standard la 10% din salariul minim net, precum şi a perioadei de acordare;

numărul de studenţi beneficiari de burse va scădea, ca urmare a diminuării fondului de burse, cu peste 44.000;

fondul de burse s-a menţinut la acelaşi procent din bugetul general consolidat şi din valoarea PIB în ultimii 3 ani;

scăderea fondului de burse provocată de modificarea modului de calcul prin raportarea la salariul minim net, dar şi prin acordarea subvenţiei per student bugetat doar pe perioada desfăşurării activităţilor didactice are un impact bugetar redus prin raportare la valoarea deficitului bugetar, contribuind doar cu 0,2%;

niciodată nu a existat cadrul legal care să împiedice studenţii de pe locurile cu taxă să beneficieze de burse – înainte de adoptarea Legii învăţământului superior nr. 199/2023, era în vigoare OUG nr. 133/2000 care prevedea explicit posibilitatea studenţilor de la taxă de a beneficia de burse de la bugetul de stat, iar ulterior s-a inclus în prevederile OME nr. 6463/2023.

Având în vedere conţinutul acestei analize şi concluziile finale, ANOSR solicită Guvernului şi Parlamentului României de urgenţă: