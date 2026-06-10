Atac dur al unui deputat USR: Președintele a deschis ușa anticipatelor. Ce va face PSD acum

„Discursul președintelui din seara asta a fost pentru toți românii. Iar PSD trebuie să înțeleagă foarte bine acest lucru. Pentru că printre mesajele transmise a fost și unul printre rânduri: scenariul alegerilor anticipate nu mai este exclus”, a scris Rodeanu, miercuri, pe Facebook.

El susține că întrebarea centrală în actualul context politic este poziția PSD: „Întrebarea nu mai este: ce face președintele? Întrebarea este una singură: ce va face PSD? Și nu mă refer doar la Grindeanu, Olguța sau Manda. Mă refer la primarii PSD, la președinții de consilii județene, la consilierii locali și județeni”.

Rodeanu a făcut referire la conducerea social-democrată și la structurile locale ale partidului, întrebând dacă „le convine unde i-a adus actuala conducere a PSD? Le convine situația în care propriul lor partid, PSD, s-a înfrățit și mai mult cu AUR și cu toți extremiștii? Le convine că au contribuit la căderea, fără un motiv clar și fără să prezinte o alternativă viabilă, a singurului guvern funcțional pe care îl avea România în acel moment?”.

„Să îi întrebe pe Grindeanu, pe Olguța și pe Manda”

Acesta a mai susținut că „liderii PSD ar trebui să privească foarte atent spre propriile organizații. Și să îi întrebe pe Grindeanu, pe Olguța și pe Manda: care a fost planul de după moțiune? Pentru că știm cu toții că li s-a spus că există un plan, că totul este sub control și că lucrurile vor merge într-o anumită direcție”.

Rodeanu afirmă că eventualele alegeri anticipate ar avea consecințe politice majore pentru social-democrați.

„Astăzi vedem însă o Românie într-o criză politică . Așa că întrebarea rămâne: care a fost, de fapt, motivul real pentru care PSD, împreună cu extremiștii, a dat jos guvernul? Dacă se ajunge la alegeri anticipate și PSD obține doar 10-15% din voturi, aceasta nu va mai fi o problemă de câteva săptămâni. Va fi realitatea politică a următorilor patru ani”.

El a subliniat că USR este pregătit pentru un astfel de scenariu.

„Și toți cei din PSD trebuie să se întrebe ce se va întâmpla cu ei. Ce se va întâmpla cu aleșii locali PSD? Ce se va întâmpla cu organizațiile lor? USR nu se teme de alegeri anticipate. Dacă acesta va fi drumul pe care îl va urma România, vom merge în fața oamenilor și le vom cere din nou încrederea. Însă PSD este cel care trebuie să răspundă astăzi la întrebările pe care propriile organizații ar trebui să le pună conducerii partidului”.

„Sincer, mai devreme sau mai târziu, PSD va trebui să aleagă. Pentru că timpul în care puteai să fii și la guvernare, și în opoziție s-a terminat. Nici măcar un guvern tehnocrat nu poate salva, pentru social democrați, aparențele”, a conchis Rodeanu.