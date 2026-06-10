„Nu este mandatul meu”. Nicușor Dan le bate obrazul partidelor

Dan a spus că, în urmă cu câteva zile, a desemnat un prim-ministru care va cere votul Parlamentului.

„Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării”, a spus, miercuri seara, președintele Dan..

„Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu”.

„Mandatul meu este, unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta”, a adăugat acesta.

„Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuții. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele. Nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții.

Pentru a-i aduce împreună să guverneze România. În condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă”.

Președintele a afirmat apoi că vrea să mai spun un lucru.

„Pentru că, de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre.

Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri. Multe lucruri”.