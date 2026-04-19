Atacul unui europarlamentar român la adresa clasei politice: Cred că România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot

Europarlamentarul român și vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a publicat un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, în care a afirmat că scena politică din România traversează o criză profundă de reprezentare, în care partidele „vorbesc de procente, nu de oameni”.

Nicu Ștefănuță afirmă că actuala clasă politică „nu mai reprezintă pe oameni”, acuzând liderii de partid că acționează exclusiv în interes propriu.

„La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic. În acest moment politica nu mai reprezintă pe oameni. Se reprezintă strict pe ei, pe șefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a criticat și modul în care partidele obțin legitimitate electorală, susținând că procentele sunt câștigate „cu japca, protejați de praguri electorale, de control de stat și de milioane de euro de la noi”.

În acest context, Ștefănuță consideră că România are nevoie de o schimbare radicală a sistemului politic, nu doar de reforme punctuale.

„Eu cred că România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot”, a afirmat el.

Europarlamentarul a mai spus că României îi trebuie „un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii. În care nu mai există scuze că ‘nu se poate’ și că ‘nu pot’.”