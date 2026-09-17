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Au început consultările la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii partidelor pentru a desemna un premier

Președintele Nicușor Dan îi primește joi, la Palatul Cotroceni, pe reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
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Iulian Moşneagu
17 sept. 2026, 09:00, Politic
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UPDATE, joi, ora 9.00: Liderii PSD, față în față cu Nicușor Dan

Consultările pentru desemnarea  desemnarea unui premier au început. Liderii PSD sunt față în față cu președintele.

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Știre inițială:

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan au loc în contextul crizei politice care durează de peste patru luni, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Programul consultărilor

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, întâlnirile se vor desfășura astfel:

  • 09:00 – PSD
  • 09:30 – AUR
  • 10:00 – PNL
  • 10:30 – USR
  • 11:00 – UDMR
  • 11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  • 12:00 – SOS România
  • 12:30 – POT
  • 13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  • 14:00 – parlamentarii neafiliați

Cine merge la consultările de la Cotroceni

Prima delegație așteptată la Cotroceni este cea a PSD. Componența acesteia nu a fost comunicată oficial, însă delegația ar urma să fie condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu. De asemenea, la consultări ar urma să participe Claudiu Manda și Ionuț Pucheanu.

AUR va fi reprezentat de președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan. Din delegație vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

USR merge la Cotroceni cu o delegație formată din președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Dragoescu.

„Evident că nu putem să mai așteptăm”

Nicușor Dan a declarat luni, într-un interviu pentru Euronews, acordat în Finlanda, că se aștepta la mai multă disponibilitate la dialog din partea partidelor la începutul sesiunii parlamentare.

„Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”, a spus președintele. Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea să aibă loc înaintea plecării sale în Statele Unite.

Președintele a mai spus că va alege varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament.

Președintele a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a spus că ambele nume vor fi în continuare luate în calcul.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus președintele.

Peste patru luni de criză politică

Consultările au loc după 135 de zile în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline.

Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea, depusă de PSD și AUR, a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a rămas în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Guvern.

De atunci, Ilie Bolojan conduce Guvernul cu atribuții limitate.

Președintele Nicușor Dan a făcut până acum două desemnări pentru funcția de premier. Prima a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus ulterior mandatul de premier desemnat.

Nicușor Dan l-a desemnat apoi pe Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern. Cabinetul propus de acesta nu a reușit însă să obțină voturile necesare în Parlament.

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