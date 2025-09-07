AUR atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan: „Sunteți asasinii democrației din România”

„Astăzi, coaliția PNL-PSD-UDMR-USR și minorități a demonstrat din nou disprețul total față de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan”, a transmis AUR într-un comunicat.

Formațiunea a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională cele patru proiecte de lege pentru care guvernul și-a angajat răspunderea, considerând că acestea „lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenți și antreprenori români”.

„Ați ales să călcați în picioare voința poporului român, să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care, chipurile, în Parlament este la 70 la sută. (…) Nu e de mirare că faceți acest lucru pentru că tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, ați fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată”, a declarat liderul AUR, George Simion, în timpul dezbaterilor.

„Sunteți asasinii democrației din România. Dacă voiați să faceți reforme, aveați un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcțiile de conducere și numărul de instituții din statul român”, a adăugat George Simion.

AUR acuză PSD de complicitate la măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan.

„PSD, care până mai ieri poza în marele adversar al austerității, a arătat astăzi că este doar complice: a respins moțiunile depuse de AUR și a rămas parte activă la distrugerea economiei și umilirea românilor”, se arată în comunicatul partidului.