Avertismentul liderului UDMR: AUR poate câștiga Bucureștiul dacă partidele se ceartă pe candidați

Kelemen a declarat la Adevărul Live că UDMR nu se implică în conflictul dintre PSD și USR privind candidatul pentru alegerile de la București, dar a avertizat că AUR poate câștiga dacă voturile sunt împărțite.

Referitor la tensiunile din coaliție pe tema alegerilor de la Capitală, Kelemen a răspuns: „Lăsăm spațiul de dans pentru ei”.

Întrebat dacă susține un candidat comun, vicepremierul a explicat că „deocamdată nu există candidat comun” și că în primul rând trebuie stabilită data alegerilor.

În privința pozițiilor diferite din coaliție, Kelemen a detaliat abordările: „USR spune că trebuie stabilită data alegerilor. PSD spune că trebuie stabilită data în momentul în care știm dacă mergem împreună sau fiecare merge cu câte un candidat”.

Referitor la argumentele PSD, președintele UDMR a explicat: „Ei spun că dacă voi vă aliați, USR-PNL, asta înseamnă că pe noi ne-ați izolat. Și asta înseamnă că treaba cu coaliția nu mai poate funcționa”.

Întrebat dacă președintele a cerut amânarea datei alegerilor, Kelemen a negat: „Nu a cerut el. El ne-a ascultat pe toți, adică mai mult pe cei care se simt implicați”.

Referitor la riscul câștigării Bucureștiului de către AUR, președintele UDMR a avertizat: „Dacă sunt împărțite voturile, șansa să ia Bucureștiul AUR e foarte mare”.

Cu toate acestea, Kelemen a precizat că nu poate da sfaturi pentru că nu cunoaște opțiunile bucureștenilor și nu a văzut sondaje recente.