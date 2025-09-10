BNS acuză instituțiile statului că a pierdut 1.7 miliarde de euro din achiziții militare

„MApN a anunțat că, în perioada 1 ianuarie 2024 – 29 iulie 2025, a alocat peste 41 de miliarde de lei fără TVA pentru achiziția de tehnică militară, echivalentul a aproximativ 8,3 miliarde de euro. În ciuda obligațiilor legale, nu există dovezi privind încheierea acordurilor de cooperare tehnologică și industrială, mecanisme care ar fi trebuit să aducă în economia României investiții directe, transferuri de tehnologie și noi locuri de muncă”, se arată într-un comunicat, emis miercuri de BNS.

Potrivit sindicatului, aplicarea clauzei de offset ar fi trebuit să aducă economiei românești investiții directe și transferuri de tehnologie de cel puțin 20% din valoarea contractelor, adică aproape 1.7 miliarde de euro.

„La un calcul simplu, dacă MApN a încheiat contracte de achiziție de tehnică militară, în ultimul an și jumătate, în valoare de 8,3 miliarde de euro, la o contribuție minimă financiară de 20% din valoarea acestei sume, de tipul offset, așa cum cere legea, statul român ar fi trebuit să beneficieze de investiții și transferuri de tehnologie de aproape 1,7 miliarde de euro”, se mai arată în comunicat.

„În loc ca miliarde de euro să se transforme în oportunități pentru companiile românești și în venituri suplimentare la bugetul de stat, acestea au lipsit cu desăvârșire. Guvernul deplânge însă situația bugetară a țării și alege să taie de la salariați, adică cei care duc greul economiei”, mai notează BNS, criticând din nou măsurile de austeritate impuse pentru reducerea deficitului bugetar.

BNS consideră că prin inacțiune, instituțiile statului român „își sabotează propriile interese economice și sociale prin neaplicarea unei legi clare și funcționale”.