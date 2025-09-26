BNS, apel către moldoveni: Viitorul Republicii Moldova este în Europa. Mergeți la vot duminică

Blocul Național Sindical din România (BNS) face apel la cetățenii Republicii Moldova să participe la alegerile parlamentare de duminică, descrise drept un moment istoric și o alegere decisivă între drumul european al libertății și prosperității și întoarcerea la un model autoritar.

„Pe 28 septembrie, Republica Moldova se află în fața unui moment istoric. Alegerile parlamentare de duminică nu sunt doar un exercițiu democratic obișnuit, ci reprezintă o decizie fundamentală pentru viitorul țării, pentru generațiile de astăzi și pentru cele care vor urma. Blocul Național Sindical din România face un apel ferm și responsabil către toți cetățenii Republicii Moldova: mergeți la vot! Viitorul nu se construiește prin tăcere sau prin absență, ci prin participare, prin implicare și prin curajul de a alege”, se arată în comunicatul emis vineri de BNS.

Potrivit sindicatului, Moldova are de ales între două căi diferite. „Pe de o parte, calea europeană – o direcție a libertății, a prosperității, a drepturilor fundamentale respectate și a unui trai mai bun pentru fiecare familie. Pe de altă parte, întoarcerea în sfera de influență a unui model autoritar, dominat de dependență, frică și stagnare”.

Europa reprezintă posibilitatea unui trai mai bun pentru tineri, oferă locuri de muncă mai bine plătite, instituții corecte și transparente, precum și stabilitate și siguranță. Aderarea la acest drum înseamnă respectarea demnității fiecărui cetățean și un angajament pentru generațiile viitoare, orientându-ne către o societate liberă și modernă, afirmă sindicatul.

În urmă cu douăzeci de ani, România a trecut printr-o decizie asemănătoare. Cunoaștem frământările și dilemele acelui moment, dar și beneficiile pe care apartenența la Uniunea Europeană le-a adus. „Din solidaritate cu poporul Republicii Moldova, afirmăm răspicat: viitorul este în Europa”.

Fiecare vot are importanță. Orice alegător care merge la urne întărește democrația și apropie Republica Moldova de familia europeană, iar absența deschide calea indeciziei, instabilității și influențelor externe.

„Duminică, 28 septembrie, nu lăsați pe alții să hotărască în locul vostru. Votul este vocea fiecăruia, este garanția că Republica Moldova se poate ridica prin forțele proprii și poate alege libertatea, progresul și demnitatea”.

„Reamintim că Blocul Național Sindical are o colaborare solidă și de lungă durată cu Confederația Generală a Sindicatelor din Moldova, organizația care reprezintă vocea angajaților de peste Prut. Suntem alături de colegii noștri sindicaliști și împărtășim aceeași viziune: o societate democratică, europeană, în care drepturile lucrătorilor sunt respectate, iar vocea oamenilor muncii este auzită și respectată. Blocul Național Sindical din România vă îndeamnă să mergeți la vot și să alegeți cu responsabilitate. Istoria se scrie acum. Moldova are nevoie de cetățenii ei activi, curajoși și hotărâți să construiască un viitor european”, conchide sindicatul.