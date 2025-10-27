Bolojan a discutat cu comisarul european pentru energie despre soluții pentru reducerea prețurilor la energie: „Gazul și energia nucleară vor rămâne importante în următorii ani”

„România nu este suficient conectată la rețeaua de energie din vestul Europei, mai ales pe direcția Ungaria–Austria. Din acest motiv, nu putem cumpăra energie în orele de seară și, în următorii 2-3 ani, va fi nevoie să importăm pentru a acoperi deficitul. Am cerut sprijinul Comisarului pentru a avansa proiectele de conectare împreună cu statele implicate”, a scris pe Facebook Ilie Bolojan.

El spune că a discutat și despre investițiile în stocarea energiei: „România a făcut progrese importante în energia fotovoltaică, prin parcuri solare și proiecte individuale, dar nu s-au dezvoltat suficient și capacitățile de stocare, astfel încât energia produsă în timpul zilei să poată fi utilizată seara”.

Un alt subiect a vizat nevoia României de a păstra un echilibru între sursele de energie: „Gazul și energia nucleară vor rămâne importante în următorii ani, iar în același timp trebuie să continuăm eforturile de decarbonizare pentru a menține siguranța energetică a României pe termen lung”.

Premierul arată că, în a doua parte a discuției, au fost analizate soluțiile pentru reabilitarea blocurilor de locuințe: „România are un fond important de locuințe care necesită modernizare, iar aceste programe sunt necesare pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice”.