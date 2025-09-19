Bolojan a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale. Retailerii i-au transmis că nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial, dar se vor conforma

„În cadrul discuțiilor, reprezentanții retailerilor au menționat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ținând cont de situația actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privință”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

Un alt subiect pe agenda consultărilor a fost promovarea produselor românești în magazinele din țară și pe piețele externe. Retailerii și-au arătat disponibilitatea de a sprijini producătorii autohtoni în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de alimente.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, în colaborare cu mediul de afaceri, vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români.

De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor retailerilor „pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei”.

La discuții au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru.

Tensiuni în coaliție pe tema plafonării prețurilor la alimentele de bază

Plafonarea adaosului comercial a generat tensiuni în coaliția de guvernare.

PSD se opune ridicării măsurii, liderul interimar Sorin Grindeanu avertizând că o astfel de decizie ar putea crește inflația cu 2-3 puncte procentuale și ar afecta puterea de cumpărare a populației cu venituri mici și medii.

În schimb, premierul Ilie Bolojan susține că intervențiile de acest tip creează distorsiuni în piață și că soluția pe termen lung este creșterea producției agroalimentare interne.

„De la data 1 octombrie ar urma să expire această plafonare și la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire”, a declarat, joi, premierul la Euronews.