Grindeanu: Zvonurile privind ridicarea plafonării la alimente m-au îngrijorat

„România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie şi speranţă pentru viitor, nu de experimente şi austeritate pe seama celor mulţi. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiţii, locuri de muncă şi şanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia şi nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit. Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative şi mediul de afaceri, în contextul în care inflaţia a ajuns din nou la niveluri record. Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”, scrie pe Facebook Sorin Grindeanu.

El afirmă că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, „pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord”.

„Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi! Aşadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecţie, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici şi medii! O spun public şi o voi afirma clar şi în cadrul viitoarei Coaliţii: presiunea preţurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară!

Să gândim de două ori înainte de orice acţiune guvernamentală”, încheie Grindeanu.

În ultimele zile au apărut informaţii în spaţiul public că Executivul va renunţa la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază.