Bolojan avertizează PSD: Ruperea coaliției înseamnă instabilitate și costuri economice pentru România

„Asta va rămâne de văzut. Eu cred că ar fi bine să avem o coaliție, pentru că suntem într-o situație dificilă, într-un context internațional care nu este deloc comod”, a spus Bolojan, întrebat dacă actuala coaliție va rezista și după Paști.

Premierul a subliniat că România are constrângeri bugetare majore și nevoie de stabilitate politică.

„Anul acesta trebuie să ne reducem deficitul. Doar dobânzile pe care le plătim sunt prognozate la 60 de miliarde de euro. Asta înseamnă echivalentul unor investiții majore pe care nu le mai putem face”, a declarat el, adăugând că o guvernare stabilă nu poate exista fără o coaliție stabilă.

Ilie Bolojan a acuzat Partidul Social Democrat că a escaladat conflictele din interiorul coaliției, încălcând protocolul convenit.

„Este evident pentru toți că PSD a încălcat protocolul coaliției. Sunt reguli legate de votul din Parlament, de inițierea proiectelor și, în general, de respectul între parteneri. Fără respect, nu putem cere respectul cetățenilor”, a afirmat premierul.

Întrebat despre rezoluțiile adoptate de Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, potrivit cărora nu ar mai fi formată o majoritate cu PSD în cazul ruperii coaliției, Bolojan a vorbit despre responsabilitatea politică a partidelor mari.

„PNL și PSD au o responsabilitate majoră pentru situația în care se află România astăzi. Deficitul mare acumulat în timp este și rezultatul modului în care aceste partide au guvernat”, a spus el.

Premierul a arătat că PNL și-a asumat guvernarea într-un moment dificil, din rațiuni de responsabilitate.

„Ne-am asumat o poziție dificilă, nu pentru ca o persoană să ocupe o funcție, ci pentru stabilitate, pentru ratingul de țară, pentru predictibilitate”, a declarat Bolojan.

El a avertizat că o ieșire a PSD de la guvernare ar însemna o asumare clară a responsabilității pentru instabilitate.

„Ar fi o anormalitate să dai cu piciorul la tot ce s-a făcut în aceste luni. Instabilitatea ne poate întoarce rapid la situația din care am ieșit cu greu”, a spus premierul, adăugând că măsurile adoptate au fost „dureroase, dar necesare” pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.