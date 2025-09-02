Bolojan, despre reducerea de personal în administrația locală: Poate varia semnificativ între județe

Bolojan a precizat că datele prezentate provin din raportările prefecților, pe baza informațiilor comunicate de primării și că pot exista erori în procesul de colectare.

„Dacă sunt erori, acestea nu se datorează Guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Prefecții au primit dispoziția să verifice și să corecteze datele”, a spus premierul.

El a explicat cum funcționează instrumentul online pus la dispoziție pentru vizualizarea distribuției reducerilor: o hartă a județelor arată simularea unei reduceri totale de 10% a personalului administrativ, procent calculat pe baza numărului maxim de angajați permis pe fiecare localitate, în funcție de populație.

În județele cu procente mari, precum Galați – 17%, multe localități au personal considerat supradimensionat.