Bolojan, despre reducerea de personal în administrația locală: Poate varia semnificativ între județe

Premierul Ilie Bolojan a explicat marți seara, la Digi24, că o eventuală reducere de 10% a personalului din administrația locală va afecta județele diferit, în funcție de raportările prefecților și de numărul de angajați aprobat pe localitate.
Rareș Mustață
02 sept. 2025, 19:36

Bolojan a precizat că datele prezentate provin din raportările prefecților, pe baza informațiilor comunicate de primării și că pot exista erori în procesul de colectare.

„Dacă sunt erori, acestea nu se datorează Guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Prefecții au primit dispoziția să verifice și să corecteze datele”, a spus premierul.

El a explicat cum funcționează instrumentul online pus la dispoziție pentru vizualizarea distribuției reducerilor: o hartă a județelor arată simularea unei reduceri totale de 10% a personalului administrativ, procent calculat pe baza numărului maxim de angajați permis pe fiecare localitate, în funcție de populație.

În județele cu procente mari, precum Galați – 17%, multe localități au personal considerat supradimensionat.