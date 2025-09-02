Bolojan cere prefecturilor verificarea datelor privind angajații primăriilor și consiliilor județene

Pe baza cifrelor corecte se va fundamenta reforma administrației publice locale.

„Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi”, anunță Executivul.

Primarii și președinții de consilii județene care au comunicat inițial date eronate, au timp până joi, 4 septembrie 2025, să transmită cifrele corecte.

„Pe baza acestor date se realizează analiza personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene care va fundamenta reforma administrației publice locale”, se arată în finalul comunicatului.