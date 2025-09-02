Bolojan, despre reforma administrației publice: A fost un angajament al coaliției / Premierul, despre salariile profesorilor: „Nu au fost reduse, dar sunt mai puțini suplinitori în școli”

UPDATE Premierul Bolojan: „Salariile dascălilor nu au fost reduse, dar sunt mai puțini suplinitori în școli”

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, deși numărul suplinitorilor din învățământ a scăzut, salariile cadrelor didactice nu au fost diminuate, iar măsurile recente nu au afectat sistemul de educație.

„Veniturile, salariile n-au fost reduse. Cei care primeau plata cu ora, inclusiv directorii, obțineau venituri suplimentare, dar acestea nu sunt afectate de măsurile recente,” a spus premierul.

Bolojan a adăugat că situația actuală nu este rezultatul unei crize a sistemului de educație.

UPDATE Bolojan, despre reducerea de personal în administrația locală: Poate varia semnificativ între județe

Premierul Ilie Bolojan a explicat marți seara, la Digi24, că o eventuală reducere de 10% a personalului din administrația locală va afecta județele diferit, în funcție de raportările prefecților și de numărul de angajați aprobat pe localitate.

„Dacă sunt erori, acestea nu se datorează Guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Prefecții au primit dispoziția să verifice și să corecteze datele”, a spus premierul.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Un deficit de aproape 10% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă niște sume foarte mari, undeva în jur de 30 de miliarde, deci sume destul de robuste, în această situație nu ai cum să reduci deficitul doar prin componenta de creștere de venituri. Reducerea de cheltuieli a fost un angajament al coaliției pe care trebuie să îl punem în practică. Sper ca toți ca cei care suntem în coaliție să respectăm aceste înțelegeri”, a declarat premierul Bolojan, marți seara la Digi24.

Acesta a mai avertizat: „Dacă nu venim cu o soluție la pachetul pe administrație, practic, pachetul fiscal, care, printre alte lucruri bune, stabilește și o creștere a impozitului pe proprietate în România, este incomplet, pentru că este anormal să creștem impozitul pe proprietate și în loc ca acești bani să-i ducem în continuare a investițiilor (..) vom fi puși în situația să ducem o bună parte din bani în plata unor salariați care, așa cum se dovedește comparativ, de la o localitate la alta, de la un județ la altul, în afară de anumite aspecte specifice care, sigur, pot denatura niște analize, ne dovedesc că sunt multe locuri în care se poate funcționa cu personal mai puțin, se poate funcționa cel puțin la fel de bine”.

Despre o potențială creștere de TVA, premierul a declarat: „Am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vis-a-vis de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, se ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA”.