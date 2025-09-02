Premierul Bolojan: „Nicio reducere de cheltuieli nu se va face cu aplauze”

„Atunci când faci o reducere de cheltuieli, indiferent cum faci lucrurile, nu ești aplaudat. Nicio reducere de cheltuieli nu se va face cu aplauze”, a declarat Bolojan, marți la Digi24.

Despre amânările cu care s-a confruntat realizarea acestei reforme, șeful Guvernului a spus: „E adevărat că a fost o amânare acestui pachet, dar așa cum vedeți, el a fost depus. Cinci din șase proiecte de lege în Parlament. Probabil că vom avea moțiuni de cenzură sau moțiune de cenzură depusă, așa înțeleg că ar urma să se întâmple. Trebuie să recunoaștem că nu este ușor să armonizezi patru partide de plus, grupul minorităților, să susțină proiecte delicate. Și dacă ar fi un singur partid, ar fi delicat să le pui în practică. Vedeți că de multe ori par singuri, pentru că atunci când dai vești care nu sună bine, în general, nu se înghesuie nimeni să le susțină”.

Privind un potențial termen limită pentru finalizarea resurselor, Bolojan nu a dat un răspuns ferm.

„Eu cred că dacă suntem oameni responsabili pentru România și dacă ne respectăm înțelegerile pe care le-am făcut, ținând seama de contextul în care a ajuns țara noastră și prin modul în care noi am guvernat, ca să nu ne ascundem după acest lucru, atunci, în această situație, vom pune lucrurile în practică și vom trece România prin această perioadă dificilă. Sper, deci, să nu ajung în situația, să ajungi la o linie roșie”.