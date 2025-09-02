Premierul Bolojan: „Salariile dascălilor nu au fost reduse, dar sunt mai puțini suplinitori în școli”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că diminuarea numărului de suplinitori în școli este reală, dar aceasta nu a implicat reducerea salariilor cadrelor didactice.

„Veniturile, salariile n-au fost reduse. Cei care primeau plata cu ora, inclusiv directorii, obțineau venituri suplimentare, dar acestea nu sunt afectate de măsurile recente,” a spus premierul.

Bolojan a adăugat că situația actuală nu este rezultatul unei crize a sistemului de educație.

„Nu s-a surpat sistemul de educație. Este adevărat că sunt mai puțini suplinitori, dar aceasta este realitatea. Reducerea personalului în anumite cazuri nu poate fi primită cu aplauze de toată lumea,” a precizat el.

Premierul a menționat că măsurile se aplică nu doar în învățământ, ci și în administrația publică, pentru a asigura un management responsabil al fondurilor publice.

„Dacă nu facem aceste ajustări în școli și administrație, banii pe care îi colectăm nu vor fi gestionați eficient,” a concluzionat Bolojan.