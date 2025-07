Bolojan, despre vârsta medie de pensionare la 48 de ani în Justiție: „O chestiune de inechitate față de ceilalți oameni”

„Această situație o avem datorită, din nou, scăpării de sub control a modului în care categorii de oameni care lucrează în sectorul public au ajuns să se pensioneze mult mai repede decât este normal în orice țară din Europa. Acest lucru trebuie corectat, pentru că este o chestiune de inechitate față de ceilalți oameni, dar mai grav față de situația economică a țării noastre, care are nevoie de oameni în piața muncii, are nevoie de plătitori”, a spus Bolojan la Digi24.

El spune că pentru corectarea acestei situații e nevoie de legi speciale, „pentru că s-au mai făcut astfel de corecții, care au fost anulate de Curtea Constituțională”.

Premierul anunță că Guvernul va corecta aceste situații.

Vârsta de pensionare să fie dusă la limita normală

„E nevoie ca vârsta de pensionare să fie dusă la limita normală la care se pensionează toți românii. Și da, poate fi văzut, dacă cei care s-au pensionat mai repede, mai pot lucra în sectorul public. Nu neapărat problema cumulului pensie cu salariu este problema, ci problema este un număr prea mare de oameni care se pensionează prea repede, la uneori la pensii prea mari față de media pensiilor din România, ceea ce înseamnă inechitate, înseamnă anormalitate și înseamnă probleme economice grave pe termen lung. Trebuie să le corectăm și le vom corecta aceste lucruri”, a adăugat Bolojan.

Întrebat despre situația din Justiție, el a spus: „Vârsta medie de pensionare este de 48 de ani, pensia medie este de 5.000 de euro. (…) Asta în cele 3 luni de zile cât am fost președinte interimar, când am semnat pensionările, am rămas surprins, pentru că nu știam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani și am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale și le vom corecta. Iar corecția de pensii speciale este unul din jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească”.