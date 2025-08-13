Bolojan, despre pensiile speciale: E o problemă de inechitate socială evidentă / Premierul declară că reforma pensiilor magistraților se va regăsi în Pachetul 2

„Sunt niște realități pe care nu le putem contesta în acest domeniu, și anume vârsta de pensionare prea devreme, cuantumul pensiei la nivelul ultimului salariu, care nu se aplică nicăieri, în nici un alt domeniu și nici într-o altă țară. Ambele prevederi se bat cap în cap cu ceea ce se întâmplă în Europa și în realitate. Și un lucru foarte grav, avem un sistem de salarizare care a permis interpretări și am avut până acum peste 20.000 de procese declanșate de magistrați din România împotriva Ministeriului Justiției și a statului român. Suntem în situația în care până acum am plătit peste 2 miliarde doar diferențe suplimentare de salarii”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

El a precizat că „în condițiile în care nu ai o predictibilitate a sistemului de salarizare și poți să declanșezi în orice zi procese împotriva statului cu șanse mari de câștig pe diferite motive, de sporuri, de discriminare sau de alte elemente care țin de lucruri discutabile, dacă aceste lucruri nu le corectăm, gândiți-vă ce sentiment este în societatea românească”.

„Ce spune un om care are o pensie de 500-600 de euro când vede că un magistrat care are o pensie medie de 4.900-5.000 de euro pe actuala lege spune că aceste pensiile sunt cuvenite, că asta ține de independența justiției? Atunci ce spune un om, profesor universitar, un medic, un om din televiziune, un om care lucrează într-o fabrică când își dă seama că trebuie să lucreze până la 65 de ani și termină cu o pensie care este de 7, 8, 9, 10 ori mai mică decât asta. Aici e o problemă pur și simplu de inechitate socială evidentă și trebuie s-o corectăm”, a subliniat Bolojan.

Premierul a declarat că această lege se va regăsi în Pachetul 2, la sfârșitul lunii august.